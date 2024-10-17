初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１５日、都内で記者会見し１１月５日に新宿ＦＡＣＥで「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏＬ．３１」を開催することを発表した。会見にはレジェンド王者の村上和成が出席を予定していたが、会見前に平井丈雅代表から対戦カードがダーク・ウルフと組んでスーパー・タイガー、関本大介と聞かされ「納得できない」と帰宅