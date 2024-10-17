「従来の日本の国立大学のシステムを変えて、欧米の大学と競合できるようなシステムに切り替えていく」─。こう力を込めるのは東北大学総長の冨永悌二氏。同大学は世界トップレベルの研究水準を目指す「国際卓越研究大学」について初の認定に向けた候補となっている。宮城県仙台市にキャンパスを構え、世界中の企業や研究者を集める取り組みを進める。冨永氏が描く次世代の国立大学のあるべき姿とは？ 創立以来のオープ