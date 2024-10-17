ロシア外務省のザハロワ情報局長は１６日の記者会見で、米国の核兵器が日本に配備されることがあれば、「既に長らく揺らいでいる（アジア）地域の安定を崩壊させる」と強く警告した。国営タス通信などが伝えた。石破茂首相が就任前、持論としてきたアジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）枠内で、対中朝ロを念頭に米国の核兵器を共同運用する「核共有」に言及したことへの反発。石破氏は就任後、これらに関して踏み込んだ発言を