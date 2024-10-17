【日本】 通関ベース貿易収支（9月）08:50 予想-3100.0億円前回-7032.0億円（-6953.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-5150.0億円前回-5959.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【豪州】 雇用統計（9月）09:30 予想2.37万人前回4.75万人（雇用者数) 予想4.2%前回4.2%（失業率) 予想N/A前回-0.31万人（正規雇用者数) 予想N/A前回5.06万人（非常勤雇用