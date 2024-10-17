■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1326) ＳＰＤＲ 東証ETF [ 36,860.0 | +320.0 | 36,860.0 ] (1328) 野村金連動 東証ETF [ 9,667.0 | +71.0 | 9,687.0 ] (1439) 安江工務店 東証スタンダード [ 1,544.0 | +9.0 | 1,545.0 ] (1659) ｉＳ米リート 東証