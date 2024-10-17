＜10月16日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3377) バイク王 東証スタンダード [ 507.0 | 0.00% ] (4019) スタメン 東証グロース [ 828.0 | -0.83% ] (6269) 三井海洋 東証プライム [ 3,230.0 | -0.15% ] (7345) ＡＩＰＦ 東証グロース [ 579.0 |