＜10月16日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,180.30（-730.25） 高値：39,362.63 安値：39,062.85 ■東証プライム 値上がり銘柄数：353 値下がり銘柄数：1,245 横ばい銘柄数：43 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,690.66（-32.91） 出所：MINKABU PRESS