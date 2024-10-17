＜10月16日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1493) Ｏｎｅ中小型 東証ETF [ 19,600.0 | -1.06% ] (1542) 純銀信託 東証ETF [ 14,000.0 | +2.15% ] (1673) ＷＴ銀 東証ETF [ 4,335.0 | +1.90% ] (1692) ＷＴアルミ 東証ETF [ 501.0 | +0.50%