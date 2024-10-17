＜10月16日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1376) カネコ種 東証スタンダード [ 1,382.0 | -0.36% ] (1382) ホーブ 東証スタンダード [ 1,760.0 | -1.12% ] (1689) ＷＴ天然ガス 東証ETF [ 1,011.0 | +0.99% ] (168A) イタミアート 東証グロース