＜10月16日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード [ 867.0 | +20.92% ] (1712) ダイセキＳ 東証スタンダード [ 1,187.0 | +4.21% ] (1803) 清水建 東証プライム [ 1,002.5 | +0.04% ] (1833) 奥村組 東証プライム [