＜10月16日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,713.0 | -0.11% ] (183A) Ｍ米債長ヘ有 東証ETF [ 525.3 | +0.82% ] (2002) 日清粉Ｇ 東証プライム [ 1,797.0 | -0.63% ] (2517) ＭＸＪリコア 東証ETF [ 1,020.0 | -0.14% ]