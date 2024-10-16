「フリッツ・ハンセン（Fritz Hansen）」が、家具デザインの巨匠ポール・ケアホルム（Paul Kjaerholm）の展覧会を京都・両足院で開催する。会期は12月21日から2025年1月19日まで。 【画像をもっと見る】 同展では、日本初披露の家具を含むケアホルムの作品を寺院内に展示。多田羅研究所を中心とした京都工芸繊維大学の学生たちが運営をサポートし、ケアホルムによるデザインがどのように和の空間と共鳴し、新たな美のかたちを