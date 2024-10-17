「BCNランキング」2024年10月7日〜13日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 14（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位iPhone 16 Pro（アップル）5位Pixel 8a（Google）6位arrows We2（FCNT）7位Redmi 12 5G（Xiaomi）8位AQUOS wish4（シャープ）9位iPhone 16 Pro Max（アップル）10位Reno11 A（OPPO）＊