朝日奈央インタビュー（前編）スーパーGTの模様を伝える番組『ABEMA SUPER GTダイジェスト』が今シーズンから毎レース後、ABEMAで配信されている。レースのダイジェスト映像はもちろんのこと、国内最大級の人気を誇るモータースポーツの魅力を初心者のファンにもわかりやすく伝えていく内容だ。そのダイジェスト番組で、サーキットに赴いて体験取材を行なったり、選手や関係者へのインタビューを務めているのが、「ABEMA SUPER