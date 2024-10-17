主力を温存する中大だが、阿部陽樹（4年／写真）や1年生・岡田らの布陣でトップ通過候補photo by 松尾／アフロスポーツ2024年正月の大会で100回のメモリアルを迎えた箱根駅伝。次回は新時代に向けて、スタートを切ることになるが、10月19日に行なわれる第101回大会箱根駅伝予選会は、どんな戦いが待っているのか。予選会は各校10〜12人が出走（エントリーは最大14人）。陸上自衛隊立川駐屯地の滑走路を一斉スタートして、立