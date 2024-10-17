今年のＧＩ日本ダービー（５月26日／東京・芝2400ｍ）は、９番人気の伏兵ダノンデサイル（牡３歳）が勝った。単勝の配当は4660円。1984年のグレード制導入以降では、2019年のロジャーバローズ（9310円）に次ぐ高額配当だった。あまりの番狂わせゆえ、レース後にはファンや関係者の間から「恵まれた」「フロック」といった声が聞かれた。日本ダービーで圧倒的な強さを見せたダノンデサイルphoto by Kyodo Newsだが一方で、