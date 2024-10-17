消費者金融大手のアコムは長野県の銀行に出向中の社員が、個人情報約10万件をアコムに漏洩していたと発表しました。【映像】アコムから出向中の社員が個人情報約10万件漏洩アコムによりますと、八十二銀行に出向中の社員は共有が禁じられている預金利用者の個人情報10万4523件を含むメールをアコムに送信していました。氏名や電話番号などが含まれていましたが、共有しても問題ないと誤認していたということです。また、この