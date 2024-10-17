【コペンハーゲン共同】自転車トラック種目の世界選手権は16日、コペンハーゲン郊外で開幕し、男子チームスプリントで長迫吉拓（ブリヂストン）太田海也、小原佑太（ともに日本競輪選手会）で臨んだ日本が銅メダルを獲得した。