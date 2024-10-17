ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアに対する「勝利計画」を議会で明らかにしました。すぐに実行すれば2025年には戦争を終わらせることができるとしています。【映像】ゼレンスキー大統領のコメント現地メディアによりますと、ゼレンスキー大統領は16日、ウクライナ議会で5項目にわたる「勝利計画」を説明しました。NATO（＝北大西洋条約機構加盟）への動きを進めることを最優先に挙げたほか、ロシア領内での作戦継続や