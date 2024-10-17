バスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）の県予選が１９日に開幕する。男子１０８チーム、女子は合同含む８８チームが参加し、優勝校が全国切符を獲得する。浜松北の女子は今大会唯一、５人の最少登録。２０日に加藤暁秀との初戦に臨む。浜松北は交代選手が不在、ギリギリの５人で初戦突破を目指す。昨年大会は初戦を勝ち、地区予選を経ての県総体は今夏を含めて最近５大会のうち３回出場。決して弱小チームでは