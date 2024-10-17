ウクライナのゼレンスキー大統領が１６日（現地時間）、事実上、北朝鮮のウクライナ戦争参戦を公式化した。北朝鮮がウクライナと戦争中のロシアに自国軍１万人を派兵したなど北朝鮮軍派兵関連のウクライナメディア報道も相次いで出ている。北朝鮮軍の派兵は今年６月ロシアのプーチン大統領の訪問時に締結され、翌月ロシア議会批准を前にした「包括的戦略パートナーシップ条約」（朝ロ条約）に伴う措置と見られ、両国の軍事的密着が