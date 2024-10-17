初めて利用した美容院で美容師さんから髪の悩みを笑われ失言を連発されたら気分も悪くなりますよね。今回は筆者が体験した美容院エピソードをご紹介します。 最悪な美容師！！ 客を不快にするお店！ やむを得なく行ったお店とはいえ、とんでもない美容師さんに出くわしてしまいましたね。美容師さんにも何か理由があったのかもしれませんが、店長とはいえど接客の基本からやり直した方がいいかもしれないと思わざ