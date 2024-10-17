2020年12月にジャニーズ事務所を退所し、シンガー・演出家・俳優として活動する錦織一清さん。元「少年隊」のリーダーが初めて「週刊文春」の名物コーナー「阿川佐和子のこの人に会いたい」に登場し、阿川佐和子さんに「旧ジャニーズ事務所への思い」を率直に明かした。インタビューの一部を抜粋して紹介する。【画像】若かりし頃のジャニー喜多川氏錦織一清さん（左）と、阿川佐和子さん©文藝春秋パパイヤ鈴木とのユニッ