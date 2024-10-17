旧ジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）所属のNEWSが、昨年９月に20周年を迎え、さらに1年が経過した。昨年行われた20周年記念ライブ、東京ドーム公演「シングル全部やっちゃいます」の映像が9月11日に発売され、16日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」では、初週売上DVD1.6万枚、Blu-ray Disc（以下BD）3.8万枚で「週間DVDランキング」「週間BDランキング」双方で初登場1位に。一方でこれまで配信が解禁されて