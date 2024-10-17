イングランドサッカー協会（FA）は16日、昨季までドイツ1部バイエルン・ミュンヘンで監督を務めていたドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル氏がイングランド代表監督に就任したと発表した。同国代表の監督にイングランド国籍を持たない人物が就任するのは、2012年に辞任したイタリア人指揮官ファビオ・カペッロ氏以来、史上3人目となる。そんなトゥヘル氏の巨額の年俸がイギリス国内では注目を集めている。イギリス紙『The Sun』によ
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