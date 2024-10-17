「株に全ツッパする看護師さんのお給料は？」と題した動画で、姉妹が自身の資産運用について語った。インタビューに応じた姉妹は、現金をほとんど持たず「資産を利用して、ほとんど株に投資してます」と説明。トータルで「プラマイゼロになってるところあって、ちょっと今もう悲しいんです」と正直な心境を明かした。 一番熱い株について聞かれると、「波激しいやつ。緩やかな株あんまり興味ない」と語り、「ダブル