グラビアアイドルの南あみが14日（月）、Xを更新。Tバックのボディスーツ姿で華麗なるバックショットを公開した。【写真】南あみ、芸術的なレオタード&デニムパンツ姿童顔×高身長のギャップが魅力なグラビア界の新星・南あみ。高い表現力と手足の長さを生かしたポージングで撮影会をメインに活躍している。南は14日、自身のXを更新。食い込み鮮やかなTバックの衣装で自慢の桃尻ラインを公開した。投稿には「たまらないアング