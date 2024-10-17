東アジアサミット（EAS）に臨む石破茂首相=2024年10月11日、ラオス首都ビエンチャン、代表撮影 石破茂首相が10月10日、ラオスでの東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に出席し、外交デビューした。石破氏は防衛相としての経験が豊富で「安保通」を自任認する。一方、米保守系シンクタンク「ハドソン研究所」のウェブサイトホームページが9月25日付で紹介した石破氏の論文「日本の外交政策の将来」の評判は芳しくな