【ブリュッセル時事】北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援として、２０２４年上半期に２０９億ユーロ（約３兆４０００億円）を拠出した。ルッテ事務総長が１６日の記者会見で明らかにした。