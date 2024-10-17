ゲイドン（英国）発アストン マーティンは、映画007シリーズとの60年にもわたるアイコニックな関係を記念し、ウルトラ・ラグジュアリーなビスポーク・パーソナライゼーション部門Q by アストン マーティンによるDB12ゴールドフィンガー・エディションを発表した。【画像】アストン マーティンDB12「ゴールドフィンガー・エディション」とDB12をみる全52枚映画史の中でも屈指のパートナーシップとなったこの顔合わせは、アストン