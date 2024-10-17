去る7月、19才6か月でこの世を去った、浅田真央(34才)の愛犬・エアロ。浅田は10月5日、自身のインスタグラムを更新し、「エアロの毛が入った指輪」というコメントとともに、ブラウンの円形モチーフが印象的な3つの指輪の写真を投稿した。【写真】エアロの毛がはいった指輪の写真「浅田さんはエアロの遺毛をリングに仕立て上げたそうです。これをつけていればいつでもエアロと一緒にいられますからね」(芸能関係者)エアロは、茶