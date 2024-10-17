【エルサレム共同】レバノン南部に侵攻するイスラエル軍は16日、国連レバノン暫定軍（UNIFIL）の監視塔を砲撃した。UNIFILが発表した。イスラエル軍は「親イラン民兵組織ヒズボラが近くから攻撃している」と主張してUNIFIL施設をこれまでにも複数回攻撃しており、各国から非難が相次いでいる。