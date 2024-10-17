「佐賀に来て1番驚いたのは『を』の読み方を『うぉ』と読むこと。 当時、家族に読みは『お』と同じだよって言ったら四面楚歌になったw」 【写真】「を」の読み方で家族から非難が…実際の投稿北海道出身の大江直人さん（@artticohe）がThreadsに投稿しところ、「佐賀じゃないけど、うちも“うぉ”」「うぉって読むの？？」など、様々な反応が寄せられました。はたして、これは地域によるものなのか？大江さんと、国語学・日