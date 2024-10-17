配達を通して、保護者と赤ちゃんを見守ります―。神戸市は、赤ちゃんのいる家庭に育児用品を定期的に届ける子育て支援「こべっこウェルカム定期便」を今月下旬からスタートする。育児経験のある配達員が訪問、保護者に品物を手渡し、外出しにくく孤立しがちな保護者の話し相手となるねらい。相談内容によっては、市の担当課を紹介するフォローも行う。配達は原則同じスタッフが担当、黄色の特別仕様車「こべっこカー」で訪問する