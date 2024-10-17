プロ野球ドラフト会議が２４日に行われる。上位指名が予想される３人を紹介する。◇報徳学園高（兵庫）の今朝丸裕喜投手は高校３年間で一番悔しかった出来事に、昨夏の全国高校選手権兵庫大会を挙げる。５回戦の神戸国際大付高戦、２番手で失点を喫してチームは敗退。「先輩の最後の夏を飾ることができなかった」。当時は体の線が細く、直球の最速は１４０キロ台中盤。力不足を痛感した。新チーム発足後、磯野剛徳部長との