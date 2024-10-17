この漫画は書籍『うちを無料ホテル扱いする義妹がしんどい』(著者：あおば)の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじさえの家に到着して早々、チョコまみれトラブルを巻き起こしたあさ子たち。浩一と浩三が壁のチョコを拭き取っていると、あさ子が「お義兄さん達ちょっと慌てすぎ（笑）」と無神経発言。さらに、昼食前でお腹が空いたのか、あさ子は無遠慮に冷蔵庫を開けて飲み物を探し始めたのです。義実