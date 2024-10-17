岡田将生と中井貴一が共演するドラマ『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）が今夜スタート。第1話では、静（中井貴一）の手術後もニューヨークに残り働いていた歩（岡田将生）が日本に帰国し、新たな職場で働き始める。【写真】2年が経ち、歩と静の最強コンビの行方は？ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（2012年〜）の生みの親である脚本家・中園ミホが2022年、主演・岡田×中井とタッグを組み、世