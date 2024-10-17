松本若菜が主演、田中圭とSnow Manの深澤辰哉が共演するドラマ『わたしの宝物』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が17日の今夜放送される。【写真】Snow Manの深澤辰哉が主人公の幼なじみ・冬月稜を演じる『わたしの宝物』第1話場面カット本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材にした、ひりつく大人の恋愛ドラマ。大切な宝物を守るために悪女になることを決意した一