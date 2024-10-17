中国習近平国家主席成長目標達成に向け全力尽くすよう当局に指示きょう11時に住宅省が会見 中国習近平国家主席は世界第2位の経済大国である中国が直面している様々な圧力を強調、今年の成長目標5%前後達成のため全力を尽くすよう政府当局者に指示した。経済政策を実施し、あらゆる努力をするよう求めた。新華社通信が報じている。 きょう日本時間11時に住宅省が記者会見を開き、新たな不動産支援策について説明する見通