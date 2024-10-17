水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」（毎週月〜金 朝5:50〜9:00 ※一部地域を除く）。明日10月18日（金）は、役所広司と水卜麻美アナウンサーの特別対談を放送！今年、芸能生活45年になる役所。これまでに出演した映画やドラマは120本以上に渡り、1996年公開の映画「Shall we ダンス？」では数々の映画賞で主演男優賞を獲得。昨年には映画「PERFECT DAYS」にてカンヌ国際映画祭で最優秀