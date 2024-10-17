靖国神社を参拝に訪れた高市前経済安保相＝17日午前、東京・九段北石破茂首相は17日、東京・九段北の靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせて「内閣総理大臣石破茂」名で「真榊」と呼ばれる供物を奉納した。関係者によると19日までの期間中、参拝は見送る意向だ。1日に発足した石破内閣の閣僚の対応が焦点となる。高市早苗前経済安全保障担当相は17日、靖国神社を参拝した。高市氏は参拝後、記者団に「一人の日本人として参