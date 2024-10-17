今日10月17日（木）よる7時54分（一部地域ではよる8時） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、ハロウィン目前ということで、コスプレをしている有名人を当てる「ダレダレ？コスプレショー」。今年話題の有名人が続々登場！解答者はインディアンス、平子祐希（アルコ&ピース）、ヒロミ、八木勇征（FANTASTICS）、ゆうちゃみ。鼻の形だけで当てることができる“最強解答者”滝沢カレンは、コスプレ有名人のVTR