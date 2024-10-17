今、医療現場では、がん治療や出産などに使われる麻酔薬の供給が滞り、不安が広がっているという。その対策に乗り出している医療の現場を取材した。麻酔薬「アナペイン」5月頃から納品不安定に11月に生まれる予定の赤ちゃんの姿が映るモニター。無痛分娩で出産予定の女性には今、不安なことがあるという。11月に無痛分娩で出産予定の女性：（麻酔薬が）少なくなってると聞きました。ゾッとしました。（無痛分娩）できるよね、大丈