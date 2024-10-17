高血糖と同じぐらい、いやもっと恐ろしいかもしれない状態があります（画像：Yotsuba／PIXTA）医療機関専門のサプリメントメーカーを創業して18年になる田村忠司氏がこのたび「サプリメントの正体〔新版〕」を上梓した。サプリメント業界の裏側、本当に飲む価値のあるサプリ、飲んではいけないサプリを明快に語り、発売直後から大きな反響を得ている。栄養療法に取り組む医師・歯科医師・医療従事者に向けたセミナーを全国で開催し