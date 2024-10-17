Image: Amazon まさかの不意打ちアップデート！本日からAmazonのプライム感謝祭、先行セールが始まりましたねー。…なんて思ってたら、不意打ちの気味にKindleシリーズの2024年新モデルをぶっこんできました。しかも4種も。Amazonめ、驚かせおる…！Kindle新シリーズをまとめて見るPRノートみたいに使える「Kindle Scribe Notebook Design」 Image: