オリックスが、来季の打撃コーチとして今季まで楽天の1軍打撃コーチを務めていた川島慶三氏（41）を招へいすることが17日、分かった。05年の大学・社会人ドラフト3位で日本ハムに入団し、当時日本ハムの2軍内野守備走塁コーチだったオリックスの福良GMから指導を受けた縁がある。ヤクルト、ソフトバンク、楽天でもプレーし、22年に現役引退して楽天の2軍打撃コーチに就任。今季は1軍打撃コーチを務めていたが、16日に退団が発