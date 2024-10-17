【ワシントン＝向井ゆう子】米ワシントンのスミソニアン国立動物園に１５日、中国から２頭のパンダが到着した。昨年１１月、３頭のパンダを中国に返還しており、米国の首都は約半世紀ぶりにパンダ不在となっていた。米メディアは「パンダ外交の再開」（ＮＢＣニュース）と報じている。２頭は中国政府が貸与したもので、３歳の雄のバオリーと雌のチンバオ。隔離期間などを経て、来年１月に一般公開される。米中が国交正常化に