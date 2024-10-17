政界を大きく揺さぶった自民党の派閥裏金事件の全体像はいまだ不明で、新たな疑問も次々浮上する。真相究明を求める世論の高まりに、石破茂首相（同党総裁）は曖昧な態度を取り続ける。多くの闇に自民が背中を向けたまま、衆院選（２７日投開票）が始まった。◇「ある幹部」は誰か９月３０日、旧安倍派の会計責任者に対する東京地裁の有罪判決は、パーティー券販売ノルマ超過分の処理について「派閥会長や幹部らの判断に従わ