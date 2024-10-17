「ギリギリ公務員福間敏」を執筆した島根大の毎熊浩一教授島根県の旧斐川町（現出雲市）の職員として数多くの企業誘致に携わった故福間敏氏を知ってもらおうと、島根大の毎熊浩一教授（行政学）が「ギリギリ公務員福間敏」（ハーベスト出版）を執筆した。ボサボサの髪とよれたシャツ姿に加え、出雲弁で語りかけるスタイル。官民問わず人々を魅了した「企業誘致の神様」の規格外な働き方に焦点を当てた。（共同通信＝白神直弥