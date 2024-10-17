AI用いた製品異常検出システムは多様な種類が存在します。株式会社フツパーが開発した「メキキバイト」は「高品質な画像を撮影する」ということにこだわっており、対象の製品に合わせて光源の種類やベルトコンベアの色などを調整することでAIでの分析に適した画像を撮影できるようにしています。製造業向け外観検査＆品質管理AI「メキキバイト」 | 株式会社フツパー Hutzperhttps://hutzper.com/mekiki-baito/食品関連見本市「FABE